وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما أدى إلى تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وقوع خسائر بشرية.

واعتبر أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد المالكي على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".