وتهدف الخطة إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء.

ومن المتوقع أن يستقبل ميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام ما يقارب 22 ألف حاجا بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين خلال العام السابق والبالغ عددهم 16 ألف حاجا، وذلك عبر 22 رحلة من خلال 4 عبارات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجهزت محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي لتستوعب أكثر من 800 حاجا في الساعة والمكونة من عدد 5 صالات، خصصت ثلاثة منها للقدوم واثنتان للمغادرة، وهي مزودة بكافة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم.

وشملت التجهيزات التشغيلية المعدة عدد (14) جهازا متطورا لتفتيش ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والمغادرة والانتظار، وكذلك عدد (700) عربة لنقل حقائب الحجاج القادمين، بالإضافة إلى توفير عدد (28) حافلة حديثة لنقل الحجاج خصص جزء منها لنقل المرضى وكبار السن.

وشملت التجهيزات البحرية عدد (2) قاطرات بحرية، وكذلك عدد (2) قطع بحرية مساندة لمكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، ولتوفير ملاحة بحرية آمنة، إلى جانب توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، فضلا عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.

وسيقوم على خدمة الحجاج بميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام أكثر من 266 كادرا بشريا مؤهلا من مختلف المجالات من بينهم المرشدين البحريين وربابنة السفن والمشرفين الفنيين والتشغيليين، وفرق للأمن والسلامة والإطفاء، بالإضافة إلى الكوادر المشرفة على التشغيل في المحطة وإدارة الشؤون الفنية وغيرهم.

يذكر أنه يتوفر بميناء ينبع التجاري صالة للركاب جهزت لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وكذلك لاستقبال سفن الركاب بجميع أنواعها، والتي تم مؤخرا توسعتها لتصبح بطاقة استيعابية أكبر وذلك تذليلا لسهولة حركة الركاب للمحطة، ومنها زيادة المساحة الإجمالية للمحطة من 3600 متر مربع إلى 7200، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 1000 مسافرا إلى 2800، فضلا عن توفير عدد أربعة أجهزة X-Ray لفحص الأمتعة، ومنظومة صحية متكاملة من صيدلية وعيادات طبية.