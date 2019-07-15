وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة و المتمردين الحوثيين عقب محاولة تسلل للانقلابيين الى مواقع القوات المشتركة في جبهتي غُلق وشخب في مديرية قعطبة.

وأوضحت المصادر أن بين القتلى قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع أبو شريف حزام عبدالله مطهر.

وفي وقت سابق قتل 10 من عناصر ميليشيا الحوثي في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، في جبال العاديات، المحيطة بمركز مديرية كتاف، وأسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.