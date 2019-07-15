وأفادت سانا "بخروج خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز، بريف حمص الشرقي، عن الخدمة، جراء عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن الخط "ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميا إلى معمل إيبلا، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء".

ولم توضح سانا أي تفاصيل حول الاعتداء وكيفية حصوله، وأوضحت أن العمل جار على إصلاح الخط المتضرر.

ويتوارى مقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار، جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلا عن العقوبات الاقتصادية المشددة عليها.

على نحو منفصل وبعد ساعات، أطلق مسلحو المعارضة وابلا من الصواريخ على مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة، شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح ثمانية آخرين، حسبما ذكرت وكالة سانا.

وصرح رئيس مصلحة الطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، لأسوشيتد برس بأن حوالي 22 آخرين أصيبوا، الكثير منهم في حالة حرجة. وأصابت الصواريخ اثنين من احياء المدينة.