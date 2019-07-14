وكان المعهد قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر سجلت في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.

وأوضح أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق (جبل) المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي ومناطق شمال شرقي القاهرة، مثل التجمع ومدينة نصر.

وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "صدى البلد" في مصر، أن ما حدث أمس الجمعة نحو الساعة 12 من منتصف الليل، كان هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.7 ريختر، وليست زلزالا.

وأشار إلى أن سبب الهزة الأرضية، ناتج عن "نشاط صناعي" في المنطقة.

وكشف بدوي أن السبت الماضي، شهد أيضا هزة أرضية خفيفة قوتها 1.7 ريختر، وكانت أيضا بسبب نشاط صناعي، مشيرا إلى أن هذه الهزات "لا ينتج عنها أي خطر".

وأكد المعهد القومي أن تلك الهزة لم تسفر عن أي خسائر، بيد أن رئيس قسم الزلازل لم يحدد طبيعة "النشاط البشري" المسبب للهزة، وفق ما أورد موقع صحيفة "الوطن" المصرية.