وأكد دقلو في كلمة ألقاها أمام أهالي في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل "أن هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المجلس العسكري السوداني هدفه الوحيد هو "الوصول بالسودان إلى بر الأمان".

وأوضح أن هناك مندسين وأجهزة مخابرات داخل قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن تسريب فيديوهات "بعضها مفبرك" أكبر دليلا على ذالك".

وأكد دقلو أن أي تجاوزات صدرت من جانب أفراد في الدعم السريع، سيتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

يأتي ذلك فيما قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات إن الاجتماع حول الإعلان الدستوري تم تأجيله ليوم الأحد.

وكان الوسيط الإفريقي قد ذكر في وقت سابق أن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية، ودعا الأطراف السودانية لاستلامها.