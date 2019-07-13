وأوضح المصدر، أن البحرية الملكية قامت بإنقاذ سبعة مراكب تنقل مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور المياه المغربية باتجاه أسبانيا.

وأكد المصدر أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين بعدما واجهت مراكبهم صعوبات تقنية قبالة السواحل الشمالية للمملكة (بين طنجة والناظور)، وتم تسليمهم لسلطات الموانئ بشمال البلاد لتلقي الإسعافات وإجراء ترتيبات إدارية.

وتتعدد محاولات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا خاصة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء عبر جيبي سبتة ومليلية التابعين لإسبانيا، أو عبر البحر حيث لا يفصل المغرب عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق.

وفي مطلع العام الجاري، أظهرت أرقام منظمة الهجرة الدولية، أن نصف المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا من جنوب البحر المتوسط والبالغ عددهم 111 ألفا و558 تسللوا عبر غرب حوض البحر المتوسط.