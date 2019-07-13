ويعد هذا القرار الذي اعتمده المجلس في دورته المنعقدة بعنوان الشباب وحقوق الإنسان هو أول قرار أممي يشير إلى الإسهامات التي قدمها المنتدى في مجالات تمكين الشباب وخاصة في الدول النامية ومواجهة التحديات.

وذكر مندوب مصر الدائم في جنيف علاء يوسف أن البيان الذي ألقاه وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم، وخاصة في الدول النامية، يقترن بها فرص وتحديات ضخمة، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير المُناخ المُواتي الذى يُمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجاوز ما يواجهون من تحديات في هذا الشأن، بما في ذلك فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإسهام بشكل فعال في إدراك الحق في التنمية والسلام للجميع، ولاسيما أن الشباب سيمثلون المحرك الأول والمُستفيد الرئيسي من مكتسبات أجندة التنمية المُستدامة 2030.

واستعرض وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان نشأة منتدى شباب العالم الذي استضافته مصر عام 2017 كمنصة لدعم أفكار الشباب وتوفير مساحة مناسبة وكافية للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل وجهات النظر بحرية ودون أية قيود والتوصية بمبادرات لصانعي القرار. وأشار وفد مصر إلى أن حوالي 5000 شاب من جميع أنحاء العالم شاركوا في النسخة الأخيرة للمنتدى عام 2018 للتعبير عن آرائهم حول التحديات العالمية التي تواجه عالمنا اليوم، حيث عُقد لهذا الغرض خلال المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل.