وقال مسؤول في حماس إن المحادثات تركزت على هدنة غير رسمية توسطت فيها مصر بين حركته وإسرائيل، وجهود تحقيق المصالحة بين حماس وفتح بقيادة الرئيس محمود عباس.

في الأثناء، تجمع آلاف الفلسطينيين في خمسة مواقع على السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل ضمن تظاهرات أسبوعية أطلقتها حماس العام الماضي احتجاجا على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2007.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 33 فلسطينيا أصيبوا بطلقات نارية خلال التظاهرة الأسبوعية.

وفي وقت متأخر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق مسلحين فلسطينيين لصاروخ من غزة على جنوب إسرائيل، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.