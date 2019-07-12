وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكان الحرس الثوري قال، في بيان، نشره موقعه الرسمي "سباه-نيوز"، الخميس، إن "مجموعة من الإرهابيين حاولت التسلل إلى بلادنا، الأربعاء، من الحدود الغربية، وتم القضاء عليها بشكل كامل".

ووقعت المواجهات في محيط بلدة جوانراد، على بعد 460 كلم، غرب العاصمة طهران، في محافظة كرمنشاه.

يذكر أن موقع سباه-نيوز أعلن، الثلاثاء الماضي، أن ثلاثة عناصر من الحرس الثوري قتلوا، وأصيب آخر، في هجوم استهدف سيارتهم ونفذته "عناصر إرهابية" في شمال جوانراد.