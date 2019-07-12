وأوضح المصدر الأمني أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

وذكر المصدر أن صناديق الذخائر والأسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة قطر.

‏‫وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقي.

وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق عن دعم وتمويل قطري لخلايا في المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان.