وأظهر الفيديو انفجار أحد السيارات، أثناء تقديم التحية العسكرية، خلال جنازة اللواء خليفة، مستهدفا قيادات في القوات الخاصة الليبية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن هجوم بنغازي يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية، ويخالف جميع الأعراف الإنسانية والأخلاقية كونه استهدف مشاركين بتشييع جنازة.

وأكد أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين في ليبيا.

وكان المسماري قد تحدث لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا: "كنت من بين الحاضرين في تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، وقد دخلنا المقبرة بعد صلاة الظهر، وتحديدا في تمام الساعة الواحدة والربع بتوقيت بنغازي، وبعدها بـ5 دقائق وقع التفجير الأول بجوار المجموعة التي كانت تقوم بالدفن بشكل مباشر، ثم بعد دقائق وقع تفجير ثان ثم ثالث".

وأشار إلى أن "العملية كانت مدروسة بشكل جيد، وكانت تهدف لإحداث خسائر كبيرة، خاصة عند محاولة خروج المشيعين من المقبرة".