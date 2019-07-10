وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "قواتنا الجوية قامت بضربة دقيقة مساء الثلاثاء، بناء على معلومات استخباراتية أكدت خلالها أن المجموعات الإرهابية في غريان تتخذ إحدى نقاط الشرطة كمخزن للأسلحة والوقود والتموين".

وتابع: "القوات الجوية تدك كل تحركات العدو في محيط طرابلس، ووسط ليبيا، وفي الجنوب، ولدينا القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كافة الأراضي الليبية".

وعلى الصعيد السياسي، أوضح المسماري أن رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة، حيث تناول الاجتماع "4 محاور رئيسية، هي تعزيز دور البعثة في ليبيا، وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، وصيانة حقوق الإنسان".