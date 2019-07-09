وأضاف المالكي أن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الحوثية الفاشلة صباح الاثنين لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي عرض الأدلة ردا على النهج المستمر للميليشيات الإرهابية بتزييف الحقائق، عبر إعلامها المضلل، ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مجموعة من الصور للقارب المسير في البحر الأحمر، وقد ظهرت المفخخات بداخله.

وكان المالكي قد أعلن الاثنين إحباط القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish.