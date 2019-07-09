وأضاف نتانياهو خلال جولة له في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي: "أنا في جولة مثيرة جدا في قاعدة لسلاح الجو. أرى أجهزتنا القتالية وطائراتنا وهنا من خلفي طائرات "إف 35"، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وتابع: "إيران تهدد في الآونة الأخيرة بتدمير إسرائيل. من الأفضل لها أن تتذكر أن هذه الطائرات تستطيع الوصول إلى مكان في الشرق الأوسط وأيضا إلى إيران وبالتأكيد إلى سوريا".

وتأتي تصريحات نتانياهو في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تطورات متسارعة، خصوصا مع خطوات إيران المتتالية بشأن التهرب من بنود الاتفاق النووي المبرم معها.

وتنظر إسرائيل بخطورة لاحتمال امتلاك إيران سلاحا نوويا، وتعتبر أن الأمر يمثل تهديدا وجوديا لها.

وذكرت تقارير إعلامية عديدة أن الطيارين الإسرائيليين يتدربون على شن هجمات تحاكي ضرب مواقع نووية في إيران.

وأكدت تل أبيب مرارا أنها لن تسمح لطهران بحيازة سلاح نووي، واعتبرت أن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها إيران خطوة بالغة الخطورة.