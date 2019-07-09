وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف،تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء يوم الاثنين، من "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية".

وأشار المالكي إلى "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".



وأكد المتحدث باسم قوات التحالف " استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة المليشيات الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



