وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا): "قدم رئيس المجلس خلال اللقاء شرحا لتطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير."

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في تصريح صحفي، أن زيارته للبلاد تأتي في إطار تضامن ودعم البرلمان العربي مع السودان قيادة وشعبا ومباركة الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، متمنيا أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان.

وأكد السلمى وقوف البرلمان العربي في هذا الوقت مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وأضاف السلمي، أن البرلمان العربي سيواصل ويستمر في خطه العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الادارة الأميركية ومجلسي الشيوخ والنواب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب.

ونقلت (سونا) عن السلمي قوله إن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الأفريقي والمبعوث الإثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.