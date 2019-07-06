وأكدت وزارة الخارجية على ثبات "موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ودعمها لكل الإجراءات التي تحفظ امن واستقرار السودان".



وفي سياق متصل، أعربت الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان ‏بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

‏وأشاد مصدر في وزارة الخارجية بهذه الخطوة، معربا عن الأمل بأن تسهم في بداية مرحلة جديدة تحفظ للسودان آمنة واستقراره وتحقق تطلعات شعبه وتلببي خياراته، مؤكدا على دعم الكويت لكل ما "يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسيادته".



ورحبت السعودية أيضا، بالاتفاق السوداني، وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة".

وعبر المصدر عن "تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان".



وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على "ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره".