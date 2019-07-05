وقالت مصادر عسكرية إن "قوات الجيش اليمني مسنودة من التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وسط تقهقر كبير في صفوف مليشيات الحوثي الموالية لإيران".

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت بالكامل على مناطق "بيت حشران" و"معتق العتم" و"العريشة"، ومواقع أخرى في المديرية.

كذلك سيطر الجيش ناريا على مواقع المليشيات الموالية لإيران والمتمركزة في مناطق "آل زاهر" و"آل شرقة" و"الوحدة الصحية" في المديرية ذاتها.

ووفقا للمصادر العسكرية ذاتها، فقد جاءت السيطرة على هذه المواقع عقب مواجهات ضارية خاضها الجيش ضد مليشيات الحوثي التي لاذت عناصرها بالفرار باتجاه "بني معين" و"آل علي"، في حين أسندت مقاتلات التحالف العربي هذه العمليات باستهداف آليات وأسلحة ثقيلة ومواقع وثكنات.