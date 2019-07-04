ووصفت المنظمة الأربعاء ذلك بأنه "خطوة متهورة وغير مسؤولة" تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية.

وكررت منظمة التعاون الاسلامي موقفها من أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة.

احتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي تضم مواقع مقدسة يهودية ومسيحية ومسلمة، في 1967 كما أن خطوة ضمها غير معترف بها دوليا.

والأحد، حضر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون مراسم افتتاح ما قالوا إنه طريق تحت الأرض عمره ألفي عام يؤدي إلى هيكل سليمان، حيث يقع الآن المسجد الأقصى.

واستخدم السفير الأميركي ديفيد فريدمان مطرقة ليكسر الجدار رمزيا كاشفا عن "طريق الحج."