وقال مدير المرصد السوري لحقوق رامي عبد الرحمن إن "التفجير الانتحاري بدراجة نارية استهدف شارعا في منطقة القنوات في شمال شرق مدينة السويداء"، ما أسفر عن مقتل المدنيين الـ5 وإصابة 13 آخرين بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسقوط "عدد من الضحايا" في التفجير، ونشرت صوراً تظهر هيكل دراجة نارية محترقا وبقع دماء على الأرض.

ويُعد هذا التفجير الانتحاري الأول في المحافظة منذ الهجوم الواسع الذي تبناه التنظيم داعش الإرهابي فيها قبل نحو عام، وفقا للمرصد السوري.

وشنّ التنظيم المتطرّف في 25 يوليو العام 2018 سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف الأقليّة الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا.

وخطف التنظيم الإرهابي وقتها نحو 30 مواطناً درزياً من نساء وأطفال، جرى تحرير معظمهم بعد نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر على خطفهم. وكان التنظيم أعدم عدداً منهم.

وبعد نحو 4 أشهر من القصف والمعارك، سيطرت قوات الجيش السوري في نوفمبر العام 2018 على منطقة تلول الصفا، التي انكفأ اليها تنظيم داعش في السويداء، لتطرده بذلك من كامل المحافظة، التي بقيت طوال سنوات النزاع بمنأى نسبياً عن الحرب.