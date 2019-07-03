وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر، عبر الهاتف قال كوشنر:" الرئيس دونالد ترامب مستعد لمناقشة خطة السلام الأميركية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في الوقت المناسب".

وأضاف:"لدينا مقاربة مدروسة ولا نزال نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار".

وقال كوشنر إن واشنطن تقدم "فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع الذي استمر سنوات طويلة".

وذكر أنه قدم في ورشة عمل البحرين الأسبوع الماضي "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن مزيدا من الخطوات.

وتقترح الخطة الاقتصادية جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام.