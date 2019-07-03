وأعلن وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الثلاثاء أنهم دعوا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة للعملية الانتقالية.

وذكرت الجامعة في بيان أنّ وفد الجامعة وصل إلى الخرطوم الأربعاء "لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

وشارك عشرات الآلاف الأحد الماضي في تظاهرات في إرجاء السودان لمطالبة قادة الجيش بتسليم السلطة.

وقالت الجامعة الأربعاء إنها تسعى "للعمل على بناء الثقة"، من أجل "تجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية".

وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في مايو بسبب الخلاف على تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد ومن سيقودها.