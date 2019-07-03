وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام ...الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم."

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن نحو 40 شخصا قتل وأصيب 80 آخرون في حادثة القصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.

وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات ميليشيات طرابلس والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أفريقيا والدول العربية ممن يحاولون الوصول لإيطاليا عن طريق البحر. ويُحتجز آلاف في مراكز تديرها الدولة في أجواء تصفها مجموعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان.