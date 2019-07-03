وكالات - أبوظبي برّأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا في ختام محاكمة استمرت أسبوعين عنصراً في وحدة "نيفي سيلز" من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017، من بينها خصوصاً إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصاباً في ساقه.