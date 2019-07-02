وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره في حكومة طرابلس محمد الطاهر سياله تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا.

وشدد الصفدي خلال الاتصال مجددا على ضرورة قيام حكومة طرابلس بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وأعادتهم إلى المملكة.

من جانبه أكد سياله أن سبب التأخر بالإفراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وأنهم نجحوا مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق و الإفراج عنهم.