ولا يفرض القانون على الحكومة أعدادا محددة للتجنيس، بل يضع سقفا للحد الأعلى لعدد المجنسين في العام.

وفيما يتعلق بأعداد "البدون" في الكويت، فلا يوجد رقم محدد أو إحصاء رسمي لهم، لكنه بحدود 100 ألف شخص حسب مصادر غير رسمية.

ووفق مصادر محلية، فإن نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة، جاءت بموافقة 48 عضوا، وعدم موافقة 8 أعضاء، من إجمالي الحضور وعددهم 56 عضوا.