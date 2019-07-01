وأمهل عبد المهدي الميليشيات العراقية المسلحة حتى نهاية يوليو الجاري لإغلاق مقارها في مختلف مدن البلاد.

وقال رئيس الحكومة العراقية: "على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة".

ويمنع مرسوم رئيس الوزراء، الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي، من حمل السلاح، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأميركيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران"، بحسب مسؤولين في الخارجية الأميركية.

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين وقتها أن هذا التهديد "حقيقي"، لافتا إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.