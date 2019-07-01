وأطلقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران طائرة مسيرة بدون طيار، من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية، حسب ما أشارت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد المالكي أن الطائرات الحوثية لم تحقق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.