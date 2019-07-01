واضاف الشيخ محمد بن راشد: "سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة. ورسالتي لكافة المسؤولين لن نرضى بغير المركز الأول عالميا في خدماتنا وكافة مرافقنا ".

وتأتي المبادرة الجديدة في سياق تعزيز التنافسية الحكومية لرفع آداء مستوى المؤسسات وتحقيق أقصى جودة تقدمها للمجتمع ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الأمارات العربية المتحدة.