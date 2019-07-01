وأوضحت وسائل إعلام أن رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي قد سلم في القصر الجمهوري في الخرطوم رد المجلس لمبعوثي الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا بحضور عضو اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا عضو المجلس نائب رئيس اللجنة السياسية.



وقال كباشي أن الوثيقة التي جرى تقديمها للمبعوثين تمثل وجهه نظرة المجلس، وهي ورقة تفاوضية أكد من خلالها المجلس أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وأن المجلس جاهز للتفاوض اعتبارا من اليوم.

وأعرب الكباشي عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما في سبيل الوصول إلى حل سياسي في البلاد، وأن ما جاء في المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشأن السوداني.



وأضاف رئيس اللجنة السياسية:"نأمل في حل سياسي شامل بحضور الجميع وفي أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي" مشيرا إلى أن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.



