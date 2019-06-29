وأكد مصدر إستخباراتي ليبي لصحيفة "المرصد" المحلية أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز "بيرقدار " التي شنت غارات مكثفة على مواقع الجيش الليبي..

وذكرت الصحيفة الليبية أن عدد هؤلاء الخبراء يبلغ نحو 16 خبيرا تركيا، بينهم جنرال رفيع المستوى هو الفريق "عرفان أوزسيرت"، وشغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية كما شغل منصب المسؤول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب، وتبوأ مناصب في الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن فريق الخبراء الذي يعمل في غرفة عمليات طرابلس لديه مهام متعددة، حيث يضم خبراء في مجال الاتصالات والتنصت وتحديد مواقع. كما من بينه عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز "بيرقدار" طائرات تركية من دون طيار... شنت مرارا غارات مكثفة على مواقع للجيش في مناطق عدة.

وبحسب الصحيفة، يتخذ فريق الخبراء التركي من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس مقرا لتنفيذ مهامه العسكرية ضد اللجيش الليبي لصالح حكومة السراج.

وكشفت مصادر ليبية أن مسؤولي حكومة الوفاق وعلى رأسهم وزير داخليتها فتحي باش أغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي يترددون باستمرار على مقر غرفة العمليات التركية.

وتقول المصادر الصحفية إن الفريق يضم كذلك ثلاثة خبراء عسكريين من باكستان وصلوا إلى طرابلس في وقت سابق، وتم التعاقد معهم للعمل في غرفة عمليات طرابلس مع الفريق التركي.

وتضيف المصادر ذاتها أن الفريق يُسير دفة المعارك فعليا على الأرض، عبر توفير معلومات استخباراتية والقيام بمهام استطلاع جوي لتوفير الإسناد لمليشيات طرابلس.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن دعمه العسكري لميليشيات طرابلس، قائلا إن حكومة الوفاق لم تجد من يمدها باحتياجاتها العسكرية، وأن بلاده فعلت ذلك لتحقيق ما أسماه توازنا في القوى مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحمايةً للمصالح التركية.