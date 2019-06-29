وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع لتمركز ميليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الثقيلة.

وفي سياق آخر، قالت مصادر محلية يمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قبائل "بني خولي" بمديرية "منبه" في محافظة صعدة شمالي البلاد، عقب هجوم حوثي مفاجئ بعشرات الآليات وسقوط قتيل من القبائل وعدد من الجرحى.

وحسب المصادر، فإن المواجهات، استخدمت فيها أسلحة مختلفة في مناطق معروفة بالوعورة وصعوبة التضاريس، في حين لا يزال التوتر قائما بين القبائل وميليشيات الحوثي.

وكشفت مصادر محلية أن المواجهات العنيفة اندلعت بسبب محاولة إجبار ميليشيات الحوثي قبائل "بني خولي على الدفع بأموالهم وأبنائهم للانخراط في القتال بصفوف المليشيات".

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات شنت هجوما استباقيا على القبائل بهدف ترهيب القبائل الأخرى التي لا تناصرهم من جهة، وضمان عدم مهاجمتهم والتمرد عليهم لاحقا من جهة أخرى.