وأوضح دقلو، الذي يشتهر باسم "حميدتي"، في كلمة له، إن المجلس يتمنى تشكيل حكومة تمثل جميع السودانيين اليوم قبل غد، مؤكدا رغبته في حكومة مدنية تضم كفاءات مستقلة.

وشدد حميدتي على أن "المجلس العسكري الانتقالي ليس امتدادا لنظام البشير"، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحذر نائب رئيس المجلس العسكري من التجارة بالدولار الأميركي في السوق السوداء، مضيفا "العسكريون المنتشرون في شوارع الخرطوم هدفهم تأمين المواطنين".

تأتي التصريحات الجديدة لحميدتي بينما لا يزال المجلس العسكري الحاكم يدرس اقتراح الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

وكان المجلس العسكري الانتقال قد ذكر الجمعة، إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير في 11 أبريل.

ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.

وقدم الوسطاء، الخميس، اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا، ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.