ونقل التلفزيون عن الرئاسة قولها أيضا إن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.

وكان الوضع في سوريا محل نقاش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

ودعا بوتن، الجمعة، إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.

وعبر بوتن عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تتخذ دورا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.

وفي مقابلة نشرت الخميس الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن إنه يسعى لتحقيق "تفاهم أعمق" بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

وأشار بيدرسن في المقابلة التي نشرها (مركز الحوار الإنساني)، ومقره جنيف، إلى أنه يريد جمع مجموعة من الدول المؤثرة لدعم العملية، منها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعتان من الدول النشطة سياسيا في سوريا.