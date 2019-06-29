وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحا مشتركا للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.

واقترحت مسودة للاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.

وقال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري " تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا مساء يوم 27 يونيو وتمت دراسته بواسطة المجلس وقد برزت حوله عدد من النقاط إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله".

وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية ويتألف من سبعة مدنيين وسبعة من أعضاء المجلس العسكري مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.

ولكن تشكيل مجلس تشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق. ووفقا لمسودات سابقة كان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض سيشكل ثلثي المجلس.

ودعا نشطاء قادوا احتجاجات استمرت شهورا ضد عمر البشير إلى تنظيم مسيرة مليونية يوم الأحد في محاولة لاستئناف ضغط الشارع على المجلس العسكري ولمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.