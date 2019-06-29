وفي لقاء ثنائي خلال قمة العشرين في أوساكا باليابان، قال ترامب لولي العهد السعودي: "لقد قمتَ بعمل رائع".

وأشاد الرئيس الأميركي بما قام به الأمير محمد بن سلمان من تمكين لدور المرأة، والتغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ترامب أن العلاقة جيدة جدا مع الأمير محمد بن سلمان وأن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

من جهته قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار المنطقة.

وقال ولي العهد السعودي: "أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية ..ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والإقتصادي والعسكري.. هذا سياهم في المزيد من النمو وإتاحة العديد من الوظائف.. واتطلع لعمل المزيد معا لبلدينا".