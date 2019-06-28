وقال موافيرو عقب لقائه في العاصمة روما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة إنّ "المشير حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي ومُحاور لا يمكن تجاهله".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك "في النزاعات أنت لا تختار خصومك، حتّى وإن كنت أحياناً تفضّل لو كانوا أشخاصاً آخرين".

وتابع الوزير الإيطالي "إذا كنت في طرابلس، فإنّ من يواجهك هو المشير حفتر، وبالتالي عليك أن تتعامل مع الواقع كما هو".

وعقد الوزير الإيطالي والمبعوث الأممي مؤتمرهما الصحفي عقب مشاركتهما في مؤتمر حضره ممثلو الدول الستّ المعنية بالملف الليبي وهي إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وكان الجيش الوطني الليبي قد طرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد "بعد أن يستعيد السيطرة على العاصمة طرابلس".

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن مبادرة الجيش الليبي "تتضمن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد، وإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة".

وأضاف: "المشروع الوطني الطموح هو الذي نقاتل من أجل نجاحه منذ عام 2014. نؤمن إيمانا كاملا بقضيتنا الوطنية، وهي قضية أمنية وليست سياسية أو من أجل الثروات كما يروج البعض".

وشدد على أن كل المبادرات السابقة "تمت عرقلتها من قبل الميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية الإجرامية، التابعة للإرهاب السياسي المتطرف".

وشن الجيش الوطني في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق، لتحرير طرابلس القابعة في قبضة ميليشيات متطرفة، مدعومة من تركيا وقطر.