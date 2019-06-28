وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أن السبسي أن رئيس الجمهورية أجرى، صباح الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد.

وفي وقت سابق، زار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السبسي، 92 عاما، في المستشفى العسكري، ودعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع "فيسبوك"، إنه تم نقل "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الخميس إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم وحالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة".