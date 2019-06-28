واستدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى السفارة في العاصمة بغداد.

وكان قد اقتحم أكثر من 200 متظاهر من كتائب حزب الله في العراق ساحة السفارة البحرينية لدى العراق. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين لتفريق الحشد، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة عقب اقتحام السفارة واعتقلت خمسة وعشرين عنصراً من أفراد الميليشيا من الذين شاركوا في التظاهرة واقتحام مبنى السفارة.

وقال ضابط في الشرطة متمركز قرب السفارة "استخدمنا مكبرات الصوت في سياراتنا لحث المحتجين على مغادرة المجمع".

وأضاف "بعدما رفضوا، اضطرت الشرطة لإطلاق النار في الهواء."

كما وصل وزير الداخلية العراقي إلى مبنى السفارة التي قطعت جميع الطرق المؤدية إليها.

بيان عراقي

وأعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد للحادثة مؤكدة أن هذه الأعمال التخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وأضاف البيان أن الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.