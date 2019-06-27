وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية، مخلفا 5 قتلى.

وأظهر الفيديو رجل أمن تونسي فاقدا للوعي، متأثرا بجراحه، بينما حاول عناصر للشرطة تضميد جراحه، وسط فوضى ناتجة عن التفجير.

وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.

واستهدف انفجار ثان وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة.

وقالت الداخلية إن الحادث الثاني خلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.