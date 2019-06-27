وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن التدخل الروسي جاء ضمن محاولة موسكو حماية مقاتلاتها في شمال غربي سوريا.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي ما حدث في حركة الملاحة بأنه "هجوم معاد"، مشيرة إلى أن الجيش أكد أن الهجوم لم يطال أيا من نشاطاته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قالت، الأربعاء، إن المجال الجوي للبلاد يشهد تشويشا منذ 3 أسابيع على الأقل، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات للسماح بهبوط وإقلاع الطائرات في أمان.

وجاء الإعلان الصادر عن سلطة المطارات في إسرائيل بعد تقرير أصدره الاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، الثلاثاء الماضي، ذكر فيه أن إشارات الأقمار الصناعية من نظام (جي.بي.إس) اختفت من أمام طيارين "كثيرين" في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.