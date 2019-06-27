وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان إنه تمت "السيطرة التامة" على الذي نشب، الأربعاء، في الحشائش والأدغال والأعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لـ"كبريت المشراق" في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضحت أن الدفاع المدني وجهات حكومية أخرى أخمدت النيران، لكن ذلك كان مكلفا للغاية، إذ لقي أحد عناصر الدفاع المدني مصرعه، كما أصيب 8 آخرون من الجهاز ذاته بحالات طفيفة.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" ذكر، الأربعاء، أن عشرات المدنيين أصيبوا باختناقات من جراء الانبعاثات الغازية الصادرة عن الحريق.

ونفت خلية الإعلام الحكومي "وجود أي خسائر في مادة الكبريت أو أي خسائر أخرى".

لكن أعضاء في البرلمان العراقي كان لهم رأي مغاير، إذ صرح رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، قتيبة الجبوري، أن هناك حالات اختناق ووفيات عند أهالي المنطقة المجاورة، بسبب الغازات السامة المنبعثة من الحرائق.

وتابع في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك": "الحرائق التي تعرض لها محصول الحنطة في الموصل امتدت إلى كبريت المشراق جنوبي المدينة، وبدأ الكبريت يشتعل وتنبعث منه غازات سامة أدت الى حالات اختناق ووفيات في صفوف الأهالي".

وطالب النائب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، والسلطات الأخرى بالتدخل بالتدخل الفوري للتصدي للكارثة، مطالبا بإعلان حالة الإنذار في المنطقة المنكوبة، مضيفا "أي إخفاق في التصدي لهذه الكارثة يعد استهانة بأرواح الشعب العراقي".

وتابع النائب العراقي :"لو تم التصدي للحرائق في بدايتها لما حصلت هذه الكارثة التي تعدت مرحلة تدمير الاقتصاد العراقي وتفاقمت إلى درجة قتل الناس، فهل عجزت الحكومة بكل ما تمتلكه من إمكانيات عن التصدي لحرائق المحاصيل"؟

ومن جانبها، قالت النائبة انتصار الجبوري في بيان "إن احتراق مادة الكبريت يمكن أن تنبعث منه غازات سامة تهدد حياة المواطنين في منطقة المشراق والمناطق المحيطة بها، فضلا عن أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية".

ودعت الجبوري "الحكومة العراقية والبرلمان وأجهزة الدفاع المدني في المحافظات الأخرى ومحافظات إقليم كردستان إلى التدخل ومعالجة الموقف قبل حلول كارثة كبيرة في هذه المناطق".

وكانت سلسلة حرائق اندلعت في مناطق متفرقة من العراق في الآونة الأخيرة، قال مزارعون إن بعضها "مفتعل".

وفي مايو الماضي، التهمت حرائق كبيرة، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، ومنها محافظة صلاح الدين، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات الزراعية.