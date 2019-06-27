وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة الملك الأردني بجولة في مواقع التدريب شملت مركز التدريب القتالي، حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين المشاركين في التمرين العسكري الذي يقام في الإمارات، واستمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي يشمل العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبعدها انتقلا إلى "مركز المشبهات"، حيث تعرفا على أحدث الأنظمة الالكترونية المستخدمة في التدريب، ثم اطلعا على منطقة المباني التي تستخدم في التدريب في المناطق المبنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك زار ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني برج المراقبة حيث شاهدا جانبا من التمرين العسكري المشترك، ووجها التحية للقوات المشاركة على مستوى المهارة والأداء الذي ظهر به المشاركون في التمرين في مختلف التشكيلات العسكرية من البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن التعاون العسكري المستمر بين الإمارات والأردن يصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز العمل لمواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الإقليمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص، ويوثق من عرى المحبة والتفاهم التي تجمع بين أبناء الشعبين الشقيقين منذ القدم.

وأضاف أن هناك تاريخا طويلا وحافلا من التعاون العسكري المثمر والمتميز بين البلدين الشقيقين، يجسد قوة العلاقات بينهما، والإدراك المشترك لأهمية التعاون والتنسيق بين الأشقاء في ظل بيئة إقليمية مضطربة ومليئة بمصادر التوتر والتهديد وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن التمارين والتدريبات العسكرية المتنوعة بين الإمارات والأردن تسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة في البلدين، وتعزيز جاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها على المستويات كافة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه القوات التي شاركت في التمرين وما أبدته من كفاءة وتفان واحترافية.

ومن جانبه، ألقى العاهل الأردني كلمة أمام القوة المشاركة في التمرين أعرب خلالها عن شكره وتقديره العميقين للقوات المسلحة من الجانبين المشاركة على ما أبدوه من مستوى رفيع في تنفيذ برنامج التمرين.

ويندرج التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 1 " ضمن التدريبات المشتركة التي تقام بين الإمارات والأردن في إطار التعاون العسكري المشترك بينهما بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد نشر تغريدة مرفقة بمجموعة من الصور على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "شهدت وأخي الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في أبوظبي التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية1 ".. علاقاتنا متجذرة وتعاوننا راسخ ومتين..وقواتنا تتمتع بالجاهزية والكفاءة والانسجام للعمل معا لصالح استقرار المنطقة والتصدي لمختلف التهديدات".