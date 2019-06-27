وخلال مدة التمرين التي امتدت لقرابة الأسبوعين، تدرب المشاركون من الجانبين على التصدي للعمليات الإرهابية وعدد من الفرضيات العسكرية.

وقال اللواء البحري الركن فؤاد بن فالح الحربي: "تمرين عبدالله من رقم 1 إلى رقم 6 عزز الروابط والعلاقات بين وحدات الأمن البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، وساهم في تطوير ورفع الجاهزية القتالية للوحدتين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جانبه، أكد قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التمرين الذي تقوم به مجموعة الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية هو من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن المناورات اشتملت على تدريبات الرماية التكتيكية بالأسلحة الخفيفة ورماية القناصة النهارية والليلية وعن اقتحام الغرف وفريق وتمارين عن المراقبة واستخراج أهداف القناصين ومكافحة القناصين والإنزال بالحبال السريعة والتدريب على القتال في المناطق المبنية.

وكانت مناورات (عبدالله 6) قد انطلقت بالتزامن في السعودية والأردن، و هي النسخة الـ 6 من مناورات (عبدالله) التي بدأت عام 2012.