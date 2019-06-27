وأوضحت الصفحة الرسمية للقاعدة الروسية على فيسبوك، أن التطورات الأمنية في أجواء قاعدة حميميم العسكرية ناجمة عن وجود تهديد من أجسام معادية يجري التعامل معها.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أليكسي باكين في بيان له، الأربعاء، إن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية حاولوا يوم 26 يونيو مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بواسطة طائرات مسيرة".

وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين اقتربتا من القاعدة الروسية من جهة الجنوب الغربي"، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أي أضرار مادية، ومضيفا أن القاعدة تعمل وفق النظام المعتاد.

وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.