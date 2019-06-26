وقال الصادق المهدي في مؤتمر صحفي عقده بداره حزب الأمة بأم درمان إن تشكيل أي حكومة من جهة واحدة سيواجه رفضا.

وفي وقت دعت قوى الحرية والتغيير إلى موكب مليوني يوم 30 يونيو المقبل، للمطالبة بالسلطة المدنية، طالب المهدي بعدم التصعيد في الوقت الراهن قائلا:"نحن ضد اي تصعيد قبل إعلان المجلس العسكري الانتقالي موقفه النهائي" بشأن هياكل السلطة المدنية الانتقالية.

وأضاف زعيم حزب الأمة: "استباق أي موقف بالتصعيد يدخل البلاد في المجهول".

وتابع المهدي: "هدفنا الاستراتيجي الحرص على إقامة فترة انتقالية مدنية ملتزمة بالسلام والتحول الديمقراطي".

وبشأن إطلاق سرح الأسرى، أوضح المهدي أن "المجلس العسكري اتخذ القرار الصائب بإطلاق سراح الأسرى ونطالب بالعفو العام عن المعتقلين بأسباب سياسية واعادة الحريات وخدمة الإنترنت".