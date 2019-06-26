وقالت مصادر أمنية، إن عددا من الإرهابيين استهدفوا الحواجز الثلاث، وأطلقوا النار نحو قوات الأمن الموجودة عند الحواجز، ثم وقع اشتباك أسفر عن مقتل سبعة من الإرهابيين، إثنان منهم كانا يرتديان حزامين ناسفين.



كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة من قوات الأمن المصري، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر الإرهابية، بعد ملاحقتهم وتمشيط محيط مواقع الاشتباكات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق القبض على 8 عناصر تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، كانوا يعملون على توجيه العناصر التي تقوم بتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وقالت إنه قد جرى العثور بحوزة المعتقلين على أوراق لخطط كانت مجهزة لاستهداف بعض منشآت الدولة خلال احتفالات الثلاثين من يونيو، كما عثر على مبالغ مالية لتمويل تلك العمليات الإرهابية.



وأعلنت الداخلية عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية.