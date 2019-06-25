وأشار الجابر في مؤتمر بلندن إلى أن الإمارات ستعمل على "تهدئة الوضع وخفض التصعيد" فيما يتعلق بالتهديد الراهن، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أن الوقت قد حان "للالتزام بمنطق الحكمة والدبلوماسية وتعزيز تضافر جهود المجتمع الدولي".

وتشهد المنطقة توترا متزايدا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف خصوصا المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد جاءت العقوبات بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أيام.