وأوضح المصدر أن البشير سيحاكم في الخرطوم على كافة الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها تهمة الإبادة في إقليم دارفور.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم السماح بمحاكمة أي سوداني خارج البلاد، قائلا إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.

وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالب السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.

وأضاف "القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منّا على حقوق السودانيين".

وحكم البشير السودان على مدى 30 عاما قبل إطاحته، عقب تظاهرات حاشدة هزت البلاد منذ ديسمبر 2018.

ونهار الأحد قبل الماضي، ظهر البشير علنا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام في إطار تحقيقات محلية تتعلق بالفساد.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد للبشير تهما تندرج تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح.